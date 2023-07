Heb jij thuis een boel planten staan en maak je je zorgen over hoe jouw bananen- of lipstickplant overleeft als jij straks op vakantie bent? Laura van den Heuvel en Carlijn Geijssen van het plantenasiel in Utrecht delen vijf tips.

"Aan het plantenasiel worden planten gedoneerd door mensen die er zelf niet meer goed voor kunnen zorgen", zegt Van den Heuvel. "Denk aan bedrijven of kantoren die sluiten. Of een tuincentrum waar ze de planten die het niet goed doen, liever aan ons doneren."

Eenmaal in het plantenasiel krijgen de planten de liefde en aandacht die ze nodig hebben. "En komen er mensen langs om een plant uit te kiezen, dan kijken wij ook naar welke plant het beste past."

Heb jij wel groene vingers, maar ben je door een vakantie even niet in staat om voor je plantjes te zorgen? Dan zijn er volgens de experts vijf dingen die je kunt doen om erop toe te zien dat al het groen er mooi bij blijft staan.

1. Verzamel al je planten en zet ze bij elkaar ze in een bak met water: "Daardoor kunnen de planten zich goed volzuigen met water en weet je dat ze in ieder geval voor een week genoeg vocht krijgen. Je cactus of vetplant heeft minder water nodig dan je gatenplant, maar dat maakt niet uit. Planten verdrinken namelijk niet als ze samen staan, elke plant neemt zoveel water op als nodig is."

Zet je planten tijdens je vakantie bij elkaar. Foto: Getty Images

2. Zet de planten zoveel mogelijk uit de zon: "En ook hier geldt: het liefst zoveel mogelijk bij elkaar. Zo ontstaat een hogere luchtvochtigheid en staan ze in ieder geval niet alleen. De planten missen je toch een beetje als je er niet bent. Er zijn wel planten die normaal gesproken baat hebben bij meer zonlicht, maar dat betekent ook dat ze meer water nodig hebben. Een weekje (of langer) uit de zon is daarom niet zo erg." Maar doe niet de gordijnen dicht, want planten hebben wel licht nodig.

3. Maak je eigen bewateringsysteem: "Vul een jerrycan, gieter, emmer of grote pan met water. Plaats de ene helft van een touw in het water en de andere helft in de aarde en je hebt een bewateringsysteem gecreëerd."

4. Schaf een druppelaar aan: "Voor planten die veel water nodig hebben, kun je druppelaars in de aarde steken. Je kunt ze ook zelf maken door gaatjes te prikken in de onderkant van een plastic fles of in de kurk van een wijnfles. Deze druppelaars kun je naast de bak met water gebruiken, voor als je heel lang weg bent. En ga je echt lang van huis, dan kun je zelfs meerdere druppelaars tegelijk gebruiken."

5. Vraag je omgeving: "Dit vinden wij eigenlijk de belangrijkste tip. Vraag je buurvrouw, een vriend of vriendin of je moeder. Wij zijn van mening dat we het met z'n allen moeten doen. En het is altijd beter als een paar ogen in de gaten kunnen houden hoe je planten erbij staan."

Een belangrijke tip om juist niet te doen: de planten voordat je weggaat extra voeding geven. "Daarmee ontregel je het systeem", zegt Geijssen. "En mocht je dat standaard wel doen, is het beter dat je daar een week voor vertrek mee stopt, zodat de plant daar aan kan wennen."

De huidige bewoners van het plantenasiel in Utrecht. Foto: Eigen foto.