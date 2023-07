Delen via E-mail

Op de fiets, in de tuin en in je drankje: vliegende mieren zitten nu overal. Waar komen deze beestjes vandaan en wat willen ze?

De mieren vliegen je tuin in, het huis binnen of het terras op. Ineens zitten ze overal. En dat is niet gek, zegt Froukje Rienks, ecoloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. "Op warme, broeierige zomeravonden slaan ze opeens massaal hun vleugels uit."

De beestjes kruipen uit allerlei gaatjes, zoals uitgangen van ondergrondse mierennesten, of uit een oud raamkozijn. "Dat zijn honderden gevleugelde mieren die normaal niet te zien zijn", vertelt Rienks.

Vliegende mieren komen onder elke miersoort voor. Die zien er hetzelfde uit als een 'gewone' mier, met als enige verschil dat ze vleugels hebben.

Als het warmer wordt, gaan volgens de expert meer dan zestig verschillende soorten mieren tegelijkertijd of juist op verschillende avonden vliegen. Deze gevleugelde mieren zijn mannetjes en jonge koninginnen, de rest van het volk is vrouwelijk.

Vliegende mieren willen maar één ding

Al die beestjes komen eigenlijk om één simpele reden naar buiten: ze willen seks. De mannetjes gaan op zoek naar jonge koninginnen om te bevruchten. "Ze vliegen uit voor een zogeheten bruidsvlucht."

De koningin landt weer, bijt haar vleugels af en gaat op zoek naar een geschikte plek om een nieuwe kolonie te stichten.

Froukje Rienks, ecoloog

De mannetjes die een koningin weten te bevruchten, zullen daarna sterven. "De koningin landt weer, bijt haar vleugels af en gaat op zoek naar een geschikte plek om een nieuwe kolonie te stichten."

De mieren zijn niet de enige beestjes die gaan vliegen als het warmer wordt. Ook onweersbeestjes komen massaal op tijdens zwoele zomeravonden. De naam zegt het al: ze komen vooral tevoorschijn als er onweer op komst is.

Er zijn ook onweersbeestjes

Onweersbeestjes gedijen goed in warme, windstille en vochtige omstandigheden. Normaal gesproken bevinden ze zich in hogere luchtlagen, waardoor ze minder goed zichtbaar zijn. Maar bij drukkend weer hangen ze lager in de lucht.

Vliegende mieren hebben alleen als doel om tijdens zwoele zomeravonden de lucht in te gaan om zich voort te planten.

Froukje Rienks, ecoloog

Ze zijn uit op granen en gewassen en hebben minder oog voor de huid van mensen. Word je toch gestoken, dan kan dat een jeukend gevoel geven. Maar bultjes of andere plekjes zul je er niet van krijgen.

Mieren komen vooral op zoetigheid af

Datzelfde geldt voor de vliegende mieren. "Ze hebben het niet op ons gemunt", zegt Rienks. "Maar hebben enkel en alleen als doel om tijdens goede, veilige en vooral zwoele zomeravonden de lucht in te gaan om zich voort te planten."

Heb je er toch last van, dan zijn er wat dingen die je kunt doen. Experts vertelden eerder aan NU.nl dat mieren vooral op zoetigheid afkomen. Je keuken goed schoonhouden is daarom belangrijk. En je kunt op een simpele manier voorkomen dat de mieren in je drankje gaan zwemmen: leg er even een dekseltje op.