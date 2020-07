Beleef De Amsterdamse Zomer in het Olympisch stadion en bereid je voor op een persoonlijke ervaring met de grootste artiesten van Nederlandse bodem. Bestel nu tickets voor deze beleving met René froger, Samantha Steenwijk of Yves Berendse van 71,50 voor 64,55 euro.

Meer informatie Waar: Het Olympisch Stadion, Amsterdam

Actie: 10 procent korting, exclusief bij NU.nl

Prijs: Van 71,50 voor 64,55 euro

Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus: Samanta Steenwijk Aanvangstijd: Vrijdag 31 juli om 20.00 uur, zaterdag 1 augustus om 12.00 uur

Zondag 2 augustus: René Froger Aanvangstijd: 12.00 uur

Zaterdag 8 augustus: Yves Berendse Aanvangstijd: 16.00 uur

Over De Amsterdamse Zomer

Een reeks van intieme concerten op een unieke locatie in Amsterdam: het Olympisch Stadion. Dichtbij en persoonlijk, met de grootste artiesten van eigen bodem. Er komen per optreden maximaal 200 personen, waarbij de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. Bezoekers kunnen een tafeltje reserveren (voor 2, 3 of 4 personen, bestaande uit één huishouden) en onder het genot van een hapje en een drankje genieten van muziek.

Over René Froger

De discografie van René Froger bestaat uit louter successen. In de jaren negentig is hij de eerste artiest die tien keer achter elkaar Ahoy Rotterdam staat waarna hij ook nog twee keer de Kuip uitverkoopt. In 2005 richt hij samen met Gerard Joling en Gordon De Toppers op, waarmee ze jaar in jaar uit de ArenA uitverkopen.

Over Samantha Steenwijk

Op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus verwelkomt De Amsterdamse Zomer Samantha Steenwijk. Door haar spontane persoonlijkheid en dijk van een stem is Samantha Steenwijk zeer geliefd bij het publiek. In 2013 behaalt Samantha de finale in het programma ‘Bloed Zweet & Tranen’. Een paar maanden later ontvangt Samantha een BUMA NL nominatie voor beste talent én beste zangeres.

Over Yves Berendse

Op zijn negentiende verjaardag pakt Yves zelf de microfoon in zijn stamkroeg en zingt een aantal nummers. Dit wordt door de aanwezigen met zoveel enthousiasme ontvangen dat voor Yves het balletje gaat rollen. Inmiddels worden zijn eigen hits, zoals ‘Zin In Jou’, ‘Lust’ en ‘Als Ze Danst’ luidkeels meegezongen en heeft hij zijn plaats tussen de grote namen volledig verdiend.