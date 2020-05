David Bowie is een iconische wereldster die bepalend is geweest voor de recente popgeschiedenis. In januari 2021 is het precies vijf jaar geleden dat de zanger overleed. Reden voor een waardig eerbetoon waarbij topmusici zijn allergrootste hits vertolken. Een live band zorgt samen met een ongeëvenaard decor voor een spectaculaire ode aan één van de meest legendarische artiesten aller tijden. Bestel de tickets nu vanaf 39 euro.

Onder de naam ‘Het BOWIE Concert’ is deze unieke show op 10 januari – de sterfdag van David Bowie – te zien in AFAS Live in Amsterdam. Daarnaast worden concerten gegeven in Groningen, Den Bosch en Rotterdam.

Met een grote band, drie verschillende zangers en cabaretier en muziekkenner Vincent Bijlo

In januari 2021 te zien in MartiniPlaza Groningen, AFAS Live Amsterdam, Mainstage Den Bosch en RTM Stage (Ahoy) Rotterdam

Actie: Vroegboekvoordeel tickets met 20 procent korting

Prijs: vanaf 39 euro

Het BOWIE Concert

Er is bijna twee jaar gewerkt aan de creatie van ‘Het BOWIE Concert’. Dit unieke eerbetoon wordt uitgevoerd door ruim twintig artiesten. Ook het decor en de effecten van de show zijn uniek.

De nummers, Bowie's verhaal en zijn bij vlagen excentrieke verschijning komen tijdens de show voorbij, maar de muziek speelt hier de hoofdrol. Tijdens het ruim twee uur durende concert worden alle iconische hits in de oorspronkelijke versies gespeeld. Van ‘Space Oddity’ tot ‘Let’s Dance’ en ‘Life on Mars’, maar ook bijzondere duetten zoals ‘Tonight’ (dat Bowie zong met Tina Turner) en ‘Dancing in the Street’ (duet dat hij zong met Mick Jagger).

De show is daarmee een onvergetelijke reis terug in de tijd en een feest der herkenning voor elke Bowie fan. Cabaretier en muziekkenner Vincent Bijlo rijgt alle nummers vakkundig en als een ware ‘rode draad’ aaneen.