Ontdek het prachtige natuurgebied de Mookerheide of breng een bezoek aan het nabij gelegen Mook of Nijmegen. Dit 4-daagse verblijf inclusief ontbijt is te boeken tot en met 11 september. Boek nu met 46 procent korting voor 89,50 euro per persoon.

Van der Valk Hotel de Molenhoek - Nijmegen

Van der Valk Hotel De Molenhoek - Nijmegen heeft een unieke ligging aan de rand van een mooi natuurgebied met bossen, heidevelden en de Maas. Het hotel biedt gratis parkeergelegenheid en er is een overdekte en afgesloten fietsenstalling. Alle kamers van het hotel zijn standaard voorzien van een telefoon, televisie, balkon of terras en een eigen badkamer met bad en/of douche, föhn en toilet. In het gehele hotel kun je gebruikmaken van Wi-Fi.

Het hotel beschikt over een eigen restaurant waar je een ruime keuze hebt tussen verschillende vlees- en visgerechten. Je kunt hier genieten van de traditionele Van der Valk sfeer. Het restaurant is ook geopend voor de lunch. Heb je zin in een brunch of high tea? Ook dat kan tegen betaling.