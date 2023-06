Stem op het allerleukste uitje van Nederland en win een jaarabonnement

Leukstetickets.nl is op zoek naar het allerleukste uitje van Nederland. Door heel ons land zijn leuke dagjes uit te ondernemen, maar welk uitje vind jij nou echt het allerleukst? Laat tot en met 9 juli jouw stem achter in minstens één van de zes categorieën en maak zo ook meteen kans op een jaarabonnement voor jouw favoriete uitje.

Er kan gestemd worden in zes categorieën: dierentuin, pretpark, wellness, regio noord, regio midden en regio zuid. Je kunt ervoor kiezen om alleen binnen één categorie je stem uit te brengen, maar je mag dit ook in elke categorie doen.

Van Diergaarde Blijdorp tot Apenheul en van Walibi tot de Efteling: de lijst met genomineerden is te lang om hier op te noemen. Ga er maar van uit dat alle bekende uitjes terug te vinden zijn in deze verkiezing. Om ook de kleinere aanbieders niet uit het oog te verliezen, hebben we speciaal voor deze uitgaansgelegenheden een verkiezing per regio uitgeschreven.