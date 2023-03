Verwijder onkruid met de Skil onkruidborstel voor 69,00 euro

Deze Skil onkruidborstel verwijdert snel en efficiënt halsstarrig onkruid, mos en kleine planten tussen de tegels van jouw tuinpad, terras of oprit. Je hoeft onkruid niet meer met de hand te verwijderen, waardoor het risico van pijnlijke knieën en een pijnlijke rug verkleint wordt. Ook is het gebruik van giftige onkruidbestrijdingsmiddelen - die schadelijk zijn voor het milieu - hierdoor passé. Dankzij het exclusieve ‘Easy Storage’-ontwerp van Skil neemt deze onkruidborstel bovendien bijna geen ruimte in beslag.