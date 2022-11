Overnacht op het ss Rotterdam voor maar 84,50 euro

Het ss Rotterdam is het voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn en heeft bijna alle wereldzeeën bevaren. Het schip ligt nu permanent aan wal bij het hippe Katendrecht. Het schip is authentiek ingericht in de sfeer van de jaren ’50 en dit is overal voelbaar. Via de loopplank ga je het schip binnen. Waar vroeger de hutten van het stoomschip waren, vind je nu de 254 hotelkamers in een origineel decor.