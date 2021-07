Op zaterdag 18 en zondag 19 september is het tijd voor het allerleukste feestje van het jaar: Tina Festival Kom samen met je dochter, nichtje en vriendinnen naar Attractiepark Duinrell en vier het hele weekend feest. Trek je fleurigste outfit aan, leer wat gloedjenieuwe danspasjes en oefen alvast op je Spaans, want het thema van dit jaar is… FIESTA.

Tina Festival 2021

Shop de leukste hebbedingen en spulletjes bij de tentjes op MRKT, ga uit je dak tijdens de optredens van bekende artiesten op Tina Sterrenstage en Tina Glitterstage, en spot de coolste YouTubers en TikTokkers in het echt bij de Social Stages. Tijdens de te gekke workshops op het DIY-veld ga je zelf aan de slag. Je leert iets nieuws of maakt iets moois. Zin in wat actie? Neem een duik in het Tikibad of maak een ritje in de Duinrell-attracties.