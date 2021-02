Dr. Robert Cialdini is dé wereldwijde autoriteit op het gebied van beïnvloeden en overtuigen. Hij komt voor een exclusief seminar naar Nederland en deelt het podium met Jitske Kramer, Jos Burgers, Remco Claassen, Jan van Setten, Sharon Kroes en Pacelle van Goethem.

Specificaties Datum: Donderdag 18 november

Tijd: 9.30 uur - 17.15 uur

Locatie: Spant!, Bussum

Let op: Het seminar is deels Engels gesproken

Het programma

Om 09.30 uur is de start van het seminar.

is de start van het seminar. 09.30 uur - 13.00 uur: 6 superkrachtige principes voor méér invloed

Ontdek de onzichtbare aantrekkingskracht van ‘autoriteit’ en ‘sympathie’ met Robert Cialdini en Pacelle van Goethem. Slim gebruik maken van ‘sociale bewijskracht’ en ‘consistentie’ met Robert Cialdini en Sharon Kroes. Hoe wederkerigheid en schaarste werken als smeerolie voor je team met Robert Cialdini en Jitske Kramer.

13.40 uur - 14.30 uur: Pre-suasion

Dit moet je doen om je plan ‘in goede aarde’ te laten vallen en te zorgen dat je invloed blijvend is. Het cruciale belang van timing, priming en aandacht. Met Robert Cialdini. Dit gedeelte is geheel Engels gesproken.

14.30 uur - 17.15 uur: Beïnvloeding superconcreet

Je hebt een visie en een plan. Hoe doorbreek je weerstand en krijg je commitment? Met Jan van Setten. Welke Cialdiniaanse principes kun jij gebruiken om het beste uit jezelf te halen? Met Remco Claassen. Met ‘gewoon’ tevreden klanten schiet je weinig op. Zo maak je fans van je klanten. Met Jos Burgers.

Om 17.15 uur is het einde van het seminar.

De sprekers

Dr. Robert Cialdini verwierf wereldfaam met zijn bestseller 'Invloed'. Hij is W.P. Carey Distinguished hoogleraar Marketing en Regents hoogleraar Psychologie aan Arizona State University. Op het gebied van overtuigen en beïnvloeden is Cialdini de meest geciteerde sociaal psycholoog ter wereld. Via zijn organisatie 'Influence At Work' geeft Cialdini trainingen in de ethische toepassing van de beïnvloedingswetenschap in leiderschap, management en sales.

Drs. Pacelle van Goethem is Nederland’s autoriteit op het gebied van overtuigen, stem en invloed op de Radboud Universiteit Nijmegen en het Medisch Academisch Centrum Groningen. Ze bestudeerde beïnvloedingsprincipes: van psychologie tot theaterwetenschap en van sociolinguïstiek tot kwantumfysica. Ze coacht de top in bedrijfsleven en politiek.

Sharon Kroes ontving de universitaire onderscheiding ‘Civilitate’ wegens zijn buitengewone prestaties op het gebied van het debat. Hij is voormalig Nederlands, Europees én wereldkampioen debatteren en was deelnemer, finalist en winnaar van debattoernooien in Kuala Lumpur tot Oxford en van Bremen tot Istanbul. Ook is hij is co-auteur van het boek 'Overtuigend Debatteren'.

Jitske Kramer is een corporate antropoloog, spreker, ondernemer en ze is oprichter van HumanDimensions. Ze is de auteur van Managing Cultural Dynamics, Deep Democracy, Wow! Wat een verschil, The Corporate Tribe (2016 Management Book of the Year), Building Tribes en Werk heeft het gebouw verlaten.

Jan van Setten is een van de best gewaardeerde experts van Nederland over klantgerichtheid en commercie. Hij is een veelgevraagd expert in gedragsverandering, commercie en persoonlijk leiderschap. Jan heeft een grote impact als docent door zijn 'aangenaam confronterende' stijl, humor en energie.

Remco Claassen is volgens kenners de beste leiderschapstrainer van Nederland. Hij verkent en verlegt de grenzen van het trainersvak met zijn opzienbarende stijl. Daarnaast heeft hij een tweede specialisme: invloed en beïnvloeding. Remco ontdekte als trainer hoe je maximale impact krijgt in gesprekken, vergaderingen, pitches en presentaties.

Jos Burgers is de meest succesvolle managementauteur van Nederland. Hij schreef het best verkochte managementboek van 2006, 2009, 2012, 2014, 2017, 2018 en 2020. Burgers is dé expert in Nederland op het gebied van klantgerichtheid en marketing. Hij houdt ongeveer 200 presentaties per jaar over dit onderwerp en schreef er diverse boeken over.