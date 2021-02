Vind je onderhandelen moeilijk of ongemakkelijk? Gebruik de inzichten van de beste onderhandelingsdeskundige ter wereld. Daniel Shapiro is oprichter van het wereldberoemde Harvard International Negotiation Program en hij ontwikkelde een stapsgewijze methode die jou door elke onderhandeling of conflict begeleidt.

Specificaties Datum: Donderdag 20 mei

Tijd: 15.00 uur - 18.30 uur

Format: Digitaal, interactief platform

Deelnameprijs: 395 euro (exclusief BTW)

Let op: De masterclass is geheel Engels gesproken

Meld je aan voor 395 euro (excl. BTW)

Over Daniel Shapiro

Dr. Shapiro is de oprichter en directeur van het Harvard International Negotiation Program en wordt vaak gevraagd als onderhandelingsdeskundige voor de Verenigde Naties en het World Economic Forum. Hij heeft met succes iedereen geadviseerd, van leiders van door oorlog verscheurde landen tot leidinggevenden bij Fortune 500-bedrijven.

Na 20 jaar onderzoek naar de verborgen emotionele krachten die succesvolle samenwerkingen in de weg staan, ontdekte hij methoden om zelfs de meest emotioneel geladen situaties te overwinnen. Hij brengt een goudmijn aan praktische kaders voor samenwerking en communicatie om het succes van u en uw organisatie een boost te geven.

Het programma