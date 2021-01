Ken je dat? Aan het begin van je dag heb je concrete plannen. Dit ga ik doen, dit wil ik afkrijgen. Maar voor je het weet is je dag alweer voorbij. Meld je aan voor de digitale masterclass met specialisten Rick Pastoor en Mark Tigchelaar en ervaar een sessie vol praktische inzichten die je meer grip en meer focus geven.

Specificaties Datum: Dinsdag 25 mei

Tijd: 13.00 uur - 17.00 uur

Format: Digitaal, interactief platform

Deelnameprijs: 295 euro (exclusief BTW)

Meld je hier aan voor de digitale masterclass

Over Mark Tigchelaar

Mark Tigchelaar studeerde neuropsychologie en verdiept zich nu ruim vijftien jaar in het ontdekken van efficiëntere manieren van werken. Hij schreef desuccesvolle boeken 'Lezen, weten en niet vergeten' 'Haal meer uit je hersenen' en 'Focus AAN/UIT'.

Over Rick Pastoor

Rick Pastoor was als Hoofd Product verantwoordelijk voor de productontwikkeling bij Blendle. Rick zijn boek 'GRIP' kwam terecht op #1 in de bestsellerlijst van AKO. In het boek deelt hij zijn razendslimme werkmethode GRIP en theorieën over hoe je efficiënter en effectiever te werk kunt gaan.

Het programma