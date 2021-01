Marith Iedema spreekt en schrijft veel over seks en relaties, en vertelt ons het geheim van een goede en passievolle relatie. Zo zorg je ervoor dat jij en je liefde elkaar na jaren nog steeds geweldig én aantrekkelijk vinden.

Het online college Wanneer: Dinsdag 16 maart

Tijd: 20:30 uur tot 21:45 uur (met kans op uitloop)

Prijs: 24,95 euro

Je kunt het college combineren met boek (S)experimenteren voor een meerprijs van 20 euro

Marith Iedema

Marith Iedema (1989) schrijft over seks, liefde en relaties voor verschillende bladen en kranten. Ze treedt geregeld op in radio- en tv-programma’s en presenteert daarnaast. Zo maakt Marith voor LINDA.tv een serie over de rol die seks speelt in het leven van mensen uit verschillende subculturen. Haar eerste boek (S)experimenteren verscheen in 2018 en werd direct met grote belangstelling ontvangen. In (S)experimenteren zoekt Marith naar een manier om de duurzame relatie te combineren met een spannend seksleven.

Tijdens het online college vertelt Marith het geheim van een goede en passievolle relatie. Hoe houd je je duurzame relatie gezond? Werkt een monogame relatie überhaupt wel? Zeker in coronatijd zitten stellen erg op elkaars lip en kun je elkaar af en toe wel achter het behang plakken.

Hoe werkt het?

De bestelling wordt afgerond via Uitjeskrant. Je ontvangt een bevestigingsmail. Op 23 maart ontvang je uiterlijk om 14.00 uur een mail met de kijkerslink. Kijk ook even in je spambox als je hem niet ontvangt. Een uur voordat het college begint is een aftelklok te zien. Het college start dan vanzelf. Tijdens het college kun je vragen stellen via de chat.

