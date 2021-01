Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff neemt je mee in de wereld van de opsporing. Welke middelen zet de politie in, en nog belangrijker: kan de politie daarin ook te ver gaan? Boek nu voor 24,95 euro.

Het online college Wanneer: Dinsdag 23 maart

Tijd: 20:30 uur tot 21:45 uur (met kans op uitloop)

Prijs: 24,95 euro

Je kunt deelnemen aan de ‘game’ die hij maakt samen met de Open Universiteit

Meer informatie en bestellen

Thijs Lindhout

Het doel van Sven Brinkhoff: het straf(proces)recht inzichtelijk maken voor een breed publiek. Hij start zijn carrière bij het openbaar ministerie. In 2007 maakt hij de overstap naar de Radboud Universiteit, waar hij in 2014 promoveert op een onderzoek naar anonieme informatie in het strafproces. Sinds 2018 is hij verbonden aan de Open Universiteit en richt hij zijn onderzoek op de bestrijding van de georganiseerde misdaad, de inzet van heimelijke bevoegdheden door de politie, burgeropsporing en etnisch profileren.

Tijdens dit college neemt Sven Brinkhoff je mee in de wereld van de opsporing. We kennen allemaal de series als Undercover of Penoza, waarin de politie alles op alles zet om grote criminelen op te sporen. Hoe gaat het er in real life aan toe? Welke middelen zet de politie in, en nog belangrijker: kan de politie daarin ook te ver gaan?

Hoe werkt het?

De bestelling wordt afgerond via Uitjeskrant. Je ontvangt een bevestigingsmail. Op 23 maart ontvang je uiterlijk om 14.00 uur een mail met de kijkerslink. Kijk ook even in je spambox als je hem niet ontvangt. Een uur voordat het college begint is een aftelklok te zien. Het college start dan vanzelf. Tijdens het college kun je vragen stellen via de chat.

Bekijk het volledige aanbod online colleges hier.