Het online college Wanneer: Donderdag 11 maart

Tijd: 20:30 uur tot 21:45 uur (met kans op uitloop)

Prijs: 49,95 euro

Inclusief het boek Hoe de fuck vind ik geluk?

Thijs Lindhout

Thijs Lindhout is ondernemer en geluksonderzoeker en is een van de meest gevraagde sprekers van Nederland op het gebied van geluk en succes. Hij heeft meer dan 200 experts over dit onderwerp geïnterviewd. Met zijn uitverkochte theatershows heeft hij heel Nederland laten kennismaken met een combinatie van inspiratie en entertainment.

Wat zijn de drie grootste misvattingen omtrent geluk? We willen allemaal een gelukkig leven, maar wat is dit eigenlijk? En hoe combineren we dit met een druk werkleven? In deze keynote maakt Thijs een einde aan de fabels omtrent geluk. Je ontdekt praktische tips en tools om in je werk en privéleven meer geluk te ervaren.

Hoe werkt het?

De bestelling wordt afgerond via Uitjeskrant. Je ontvangt een bevestigingsmail. Op 11 maart ontvang je uiterlijk om 14.00 uur een mail met de kijkerslink. Kijk ook even in je spambox als je hem niet ontvangt. Een uur voordat het college begint is een aftelklok te zien. Het college start dan vanzelf. Tijdens het college kun je vragen stellen via de chat.

