Weet jij nou eigenlijk wat rappers als Josylvio of Snelle precies vertellen? In dit college neemt Aafje de Roest je mee langs hun verhalen. Boek voor 2 maart en geniet van de early bird prijs van 19,95 euro. De reguliere prijs bedraagt 24,95 euro.

Het online college Wanneer: Dinsdag 9 maart

Tijd: 20:30 uur tot 21:45 uur (met kans op uitloop)

Bestel voor 2 maart en betaal 19,95 euro in plaats van 24,95 euro

Meer informatie en bestellen

Aafje de Roest

In 2017 studeerde Aafje de Roest cum laude af als literatuurwetenschapper en neerlandica met haar afstudeeronderzoek Buurtvaders, over het vertegenwoordigen van de straat, buurt of stad in hiphop. Haar onderzoek werd bekroond met de Vliegenthart Scriptieprijs 2017 van de Universiteit Utrecht en de prijs voor Beste Masterscriptie 2016-2017 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Vanaf 2020 is Aafje een van de Faces of Science, een samenwerking van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en NEMO.

In dit college neemt Aafje de Roest je mee langs de verhalen van Nederlandse hiphop. Spotify Wrapped 2020 zegt het: de vijf meest beluisterde artiesten in Nederland zijn hiphopartiesten. Ouders, journalisten, politici: allemaal hebben ze wel een woordje klaar over Nederlandse hiphop. Maar weet jij nou eigenlijk wat rappers als Josylvio of Snelle precies vertellen?

Hoe werkt het?

De bestelling wordt afgerond via Uitjeskrant. Je ontvangt een bevestigingsmail. Op 9 maart ontvang je uiterlijk om 14.00 uur een mail met de kijkerslink. Kijk ook even in je spambox als je hem niet ontvangt. Een uur voordat het college begint is een aftelklok te zien. Het college start dan vanzelf. Tijdens het college kun je vragen stellen via de chat.

Bekijk het volledige aanbod online colleges hier.