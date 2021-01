Eveline Crone leert je in dit college op een wetenschappelijke manier kijken naar het gedrag van jongeren, en helpt je beter te communiceren met je puber. Boek voor 4 februari en betaal 19,95 euro in plaats van 24,95 euro.

Het online college Wanneer: Donderdag 11 februari

Tijd: Van 20.30 uur tot 21.45 uur (met kans op uitloop)

Bestel voor 4 februari en betaal 19,95 euro in plaats van 24,95

Meer informatie en bestellen

Eveline Crone

Eveline Crone (1975) is het hoofd van een van de meest vooraanstaande onderzoekscentra op het gebied van hersenen en ontwikkeling. Ze is gespecialiseerd in puberhersenen en schreef meerdere (wetenschaps)boeken, waaronder in 2018 het boek Het puberende brein: over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie.

Waar veel ouders - en kinderen - de puberteit ervaren als een moeilijke periode, benadrukt Eveline ook graag de positieve kant van deze (soms) jarenlange strijd. Ze leert je in dit college op een wetenschappelijke manier kijken naar het gedrag van jongeren, en helpt je beter te communiceren met je puber.

Hoe werkt het?

De bestelling wordt afgerond via Uitjeskrant. Je ontvangt een bevestigingsmail. Op 11 februari ontvang je uiterlijk om 14.00 uur een mail met de kijkerslink. Kijk ook even in je spambox als je hem niet ontvangt. Een uur voordat het college begint is een aftelklok te zien. Het college start dan vanzelf. Tijdens het college kun je vragen stellen via de chat.

Bekijk het volledige aanbod online colleges hier.