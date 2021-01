De slowcooker van Turbotronic is speciaal ontworpen om jouw leven makkelijker te maken. De slowcooker is verkrijgbaar in twee verschillende groottes en in het zwart of rood. Bestel hem nu met hoge korting.

Een slowcooker is ideaal voor mensen die een gezonde maaltijd willen eten en geen tijd hebben om lang in de keuken te staan. De veelzijdigheid van deze handige slowcooker zal hem al snel tot een onmisbaar apparaat in de keuken van elk druk gezin maken.

Slowcooker TT-SC100

De SC100 Slowcooker is met een inhoud van 3,5 liter geschikt voor maximaal 4 personen.

Slowcooker TT-SC200

De SC200 Slowcooker van Turbotronic is met een inhoud van 6,5 liter geschikt voor 4 tot 6 personen.