Ga er samen even tussenuit en geniet van een hotelovernachting inclusief ontbijt voor twee personen in één van de vele Apollo & Leonardo Hotels. Kies voor een actief of ontspannen weekend weg voor 79 euro.

Meer informatie Hotelovernachting voor twee personen

Hotel naar keuze

Inclusief ontbijt

Prijs: 79 euro

Uiterlijke boekingsdatum: 31 juli 2021

Hoe werkt het?

Bestel je voucher(s) voor een overnachting. Je ontvangt je voucher(s) met unieke reserveringscode in je mailbox. Plaats een reservering bij het hotel naar keuze met behulp van de uitleg op de voucher. Print je voucher(s) en neem deze mee naar het hotel. Bij aankomst wordt jouw unieke reserveringscode gecontroleerd op geldigheid.

Over Apollo & Leonardo Hotels

Ga je voor ontspanning? Kies dan voor één van de wellness hotels of verblijf dichtbij het strand. Voor de actieve weekendjes weg, kies je voor één van de wandel of fiets hotels waar je kennis maakt met de omliggende natuur en vele kilometers maakt langs de mooiste routes.

Daarnaast ben je bij deze hotels aan het goede adres voor meetings en events. Dit uit zich in uiteenlopende vergaderlocaties en toprestaurants, zoals Event Centre Vinkeveen aan het water en fine dining bij Floor17 op 85 meter hoogte.

Voorwaarden & bijzonderheden De getoonde prijs is exclusief verblijfsbelasting en overige extra’s. Deze dienen te worden voldaan bij vertrek.

Een kamer wordt geboekt op een non-refundable basis. Mochten er vanuit overheidswege covid maatregelen genomen zijn waardoor reizen echt niet mogelijk is, dan mag er voor 31 juli 2021 een nieuwe datum gekozen worden. Deze moet dan voor aankomstdatum veranderd worden. Dit kan op werkdagen telefonisch of schriftelijk worden doorgegeven waarna je een herbevestiging ontvangt.