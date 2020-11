Kijk onbeperkt naar jouw favoriete sprekers, zowel on demand als 'live' in de zaal van het AFAS Experience Centre. Iedere maand komen er nieuwe topsprekers bij. Laat je inspireren en bestel een maand- of jaarabonnement vanaf 39,95 euro per maand.

Inhoud abonnement: Onbeperkt seminars bekijken (op locatie, live vanuit huis of terugkijken)

Iedere maand nieuwe sprekers

Uiteenlopende (management) onderwerpen

Inclusief gratis boek bij een jaarabonnement: De meeste mensen deugen van Rutger Bregman

> Jaarabonnement: € 39,95

> Maandabonnement: € 49,95

Leer onbeperkt met top seminars

Met een abonnement van TopSpeakers kijk je onbeperkt naar seminars die jou helpen jezelf te blijven ontwikkelen. Bestel je abonnement en kijk onder andere naar deze drie populaire seminars:

Onderhandelen tips & tricks:

Met George van Houtem

George van Houtum is de onderhandelings expert van Nederland. Of het nou om gesprekken met vakbonden gaat, ingewikkelde overnames of 'blufpoker' door de tegenpartij. Hij kent het klappen van de zweep en laat het in het seminar zien.

Word een held:

Met Bas Kodden

Nyenrode docent Bas Kodden geeft aan dat 88 procent van de Nederlandse werkenden niet bevlogen is. Hij helpt je tijdens zijn energieke seminar een HELD te worden: een Hoog Energieke Leiding-nemende Doener.



Warorde:

Met Peter Ros

Peter Ros presenteert over ‘Warorde’: de volgende stap in de ontwikkeling van mens en organisatie. Een eeuwenoud principe is: de balans herstellen tussen orde en chaos. Niet méér orde en regels, maar een beetje chaos en meer vertrouwen.