Maken we ons wel druk om de juiste dingen? En hoe geef je prioriteit aan wat écht belangrijk is? Daarover schreef Manson het boek ‘The Subtle Art of Not Giving a F*ck’. Op dinsdag 1 december geeft hij een digitale masterclass. Bestel nu tickets en leer hoe jij het meest uit je leven kunt halen.

Deze digitale masterclass is een interactieve en innovatieve digitale productie. Je zit digitaal in het publiek (met video) en kunt actief deelnemen en je vragen stellen.

Specificaties Digitale masterclass 'What to give a F*ck about' met Mark Manson

Datum: Dinsdag 1 december

Tijd: 15.00 uur - 17.30 uur

Format: Digitaal in zeer innovatieve studio

Deelnameprijs: 345 euro (exclusief BTW)

Moderator: Diana Matroos

Deze digitale masterclass is volledig in het Engels

Innovatief digitaal programma

Manson deelt zijn beste ideeën om het meeste uit het leven te halen. Zo zal hij het hebben over het naleven van persoonlijke waarden, zelfdiscipline en productiviteit.

15.00 uur

Keynote: What to give a f*ck about (Mark Manson)

Provoking questions: Help each other out

Q&A with Manson

Over Mark Manson

Hij noemt zichzelf ‘the selfhelp guy for people who hate selfhelp’. Mark Manson is een frisse, originele denker over persoonlijk leiderschap, mindset en motivatie. Zijn oranje boek ‘The Subtle Art of not Giving a F*ck’ is een megaseller wereldwijd. Dat boek werd niet alleen een verkoopsucces, maar onderzoek van Amazon Kindle toont aan dat het ook tot de 4 meest uitgelezen boeken van de afgelopen 10 jaar hoort.