Cody Keenan is het brein achter meer dan 4.000 speeches van Barack Obama. Ook is hij de ghostwriter van Obama’s boek A Promised Land dat binnenkort uitkomt. Op 18 november geeft Cody Keenan een digitale masterclass waarin hij je alle geheimen verteld over storytelling en het schrijven van speeches.

Deze digitale masterclass is een interactieve en innovatieve digitale productie. Je zit digitaal in het publiek (met video) en kunt actief deelnemen en je vragen stellen.

Meer informatie Datum: Woensdag 18 november

Tijd: 15.00 uur - 17.40 uur

Format: Digitaal in zeer innovatieve studio

Deelnameprijs: 345 euro (exclusief BTW)

Moderator: Diana Matroos

Deze digitale masterclass is volledig in het Engels

Innovatief digitaal programma

In deze digitale sessie leert Cody je de kunst en het vak van storytelling en speeches schrijven. Hoe schrijf je een goede speech? Hoe kies je woorden die mensen echt raken? Hoe communiceer je in tijden van crisis?

15.00 uur - Keynote

The Fine Art of Storytelling (Cody Keenan).

Stories behind historic speeches (Cody Keenan).

Breakout sessies.



Q&A met Cody Keenan.

Over Cody Keenan

Cody Keenan is één van de beste speechwriters van onze tijd. Hij schreef duizenden speeches, waarvan er velen in ons collectieve geheugen gegrift staan. Het leverde hem de naam ‘Springsteen of Speechwriting’ op. Obama is zó onder de indruk van Cody’s talent, dat hij hem vroeg bij hem te blijven werken, na het vertrek uit het Witte Huis.