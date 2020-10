Hoe kom je op nieuwe, creatieve ideeën? En hoe gebruik je innovatief denken voor het vinden van slimme oplossingen? Leer het tijdens de digitale masterclass Innovatief Denken met Duncan Wardle, Head of Innovation van Disney en Pixar. Bestel je tickets voor donderdag 5 november.

Deze digitale masterclass is een interactieve en innovatieve digitale productie. Je zit digitaal in het publiek (met video) en kunt actief deelnemen en je vragen stellen.

Specificaties Datum: Donderdag 5 november

Tijd: 15.00 uur - 19.00 uur

Format: Digitaal in zeer innovatieve studio

Deelnameprijs: 345 euro (exclusief BTW)

Moderator: Diana Matroos

Deze digitale masterclass is volledig in het Engels

Innovatief digitaal programma

In deze sessie zal Duncan een unieke set innovatietechnieken met je delen. Hij vertelt meer over de praktische denkhulpmiddelen die hij bij Disney ontwikkelde als Head of Innovation and Creativity en die hij nu toepast bij het onderwijzen van innovatie bij bedrijven als Apple, Amazon en universiteiten zoals Yale.

15.00 uur - Your 8 Creative Behaviors

Leer je creatieve intelligentie maximaal te stimuleren.

Leer je creatieve intelligentie maximaal te stimuleren. 17.00 uur - These 5 innovation tools work

Ontdek 5 innovatieve denktechnieken om meteen in te zetten.

Ontdek 5 innovatieve denktechnieken om meteen in te zetten. 18.30 uur - Back at the office

Slimme manieren om je baas en collega’s te overtuigen.



Slimme manieren om je baas en collega’s te overtuigen. Om 19.00 uur is het einde van de digitale masterclass.

Over Duncan Wardle

Duncan Wardle werkte 25 jaar bij the Walt Disney Company, waarbij hij opklom van Event marketeer naar Vice President of Innovation & Creativity. In die rol was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van tientallen innovaties waarmee hij Disney’s klantenervaring naar absolute wereldtop bracht. Een meesterbrein in innovatie en creativiteit.