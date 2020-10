Ondernemer, blogger en bestseller auteur Seth Godin geeft op 26 oktober een unieke digitale masterclass over ‘Game Changing Leadership’. Tijdens deze interactieve online sessie leer je meer over leiderschap en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Bestel nu je tickets en mis het niet.

Meer informatie Digitale masterclass On Game Changing Leadership met Seth Godin

Datum: maandag 26 oktober

Tijd: 15.00 uur - 18.00 uur

Digitaal met breakouts in Zoom

Deelnameprijs: 345 euro (exclusief BTW)

Maximaal 250 deelnemers

Deze digitale masterclass is volledig in het Engels

Hoe geef je leiding aan een organisatie die sneller moet veranderen dan ooit? Hoe neem je de moedige beslissingen die daarvoor nodig zijn? Hoe blijf je persoonlijk overeind in een tijd die heel veel van je vraagt? Over deze en vele andere vragen laat Seth zijn licht schijnen aan een selecte groep deelnemers tijdens de digitale masterclass.

Innovatief digitaal programma

Seth is pionier in digitaal leren. Hij geeft al jaren remote les met zijn team van specialisten. Het gevolg: je krijgt een mix van keynotes, breakoutsessies en Q&A voorgeschoteld.

15.00 uur

Keynote: Game Changing Leadership (Seth Godin)

15.45 uur

Breakout sessions: Real Skills for Leaders

17.15 uur

Q&A with Seth: Becoming a Game Changing Leader

Q&A with Seth: Becoming a Game Changing Leader

Om 18.00 uur is het einde van de digitale masterclass.

Over Seth Godin

Seth Godin schreef 19 wereldwijde bestsellers over marketing, ondernemerschap en leiderschap. Waaronder ‘Purple Cow’ en ‘Linchpin’. Zijn blog is volgens kenners één van de beste ter wereld met meer dan 7.000 posts en 1 miljoen abonnees. Seth is oprichter van een intensieve online masterclass ‘altMBA’.