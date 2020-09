FloriWorld is de interactieve indoor thema-attractie over bloemen en planten in Aalsmeer. Met 14 interactieve ruimtes en shows beleef je hier het hele jaar de magie van echte en virtuele bloemen en planten. Bestel je tickets tijdelijk met korting, nu voor 20 euro.

Meer informatie Volwassene tickets: van 25 voor 20 euro

Kinder tickets (4 tot 11 jaar): van 12,50 voor 10 euro

Kinderen tot 3 jaar gratis

14 interactieve shows en ruimtes

Kleurrijke selfieruimten

Inclusief 3 selfies die achteraf naar je e-mailadres worden verstuurd

Inclusief 6 FloriCoins ter waarde van 5 euro. Deze zijn te gebruiken bij het veilingspel, de horeca en in de shop. De FloriCoins krijgt men bij de entree.

Gratis parkeren

Corona-proof

Over FloriWorld

In het grote pand van FloriWorld raakt zowel jong als oud niet uitgekeken. FloriWorld is geen museum, maar een echte beleving met bloemen en planten. Ontdek alles over de Nederlandse bloemenindustrie. Doe mee aan ons echte bloemenveilingspel. Maak de mooiste selfies tussen de bloemen en bekijk een 4D-film in de trouwzaal.

Bij de entree krijgt je een FloriWorld armbandje waarmee je verschillende attractie-onderdelen kunt activeren; Je kunt je favoriete bloem, kleur en arrangement selecteren, er zijn unieke selfie-decors, jong en oud kunnen knutselen aan bloemen van papier, er zijn informatieve filmpjes uit de sierteeltsector en je kunt zelfs een virtueel bloemenvuurwerk ontsteken. En dat op het terrein van de Aalsmeerse bloemenveiling, het hart van de bloemenwereld.

