Zou je graag wat meer kunst in huis willen, en ben je liefhebber van het werk van onder andere de grootmeesters? Bestel dan een replica van bekende werken, bijvoorbeeld 'Het meisje met de parel' of 'Klaprozen bij Argenteuil'. Je bestelt al een kunstwerk vanaf 222 euro.

Johannes Vermeer: Schilderij 'Het meisje met de parel'

Het portret van 'Het meisje met de parel' uit 1665 is het bekendste schilderij van Johannes Vermeer. Deze bekendheid is vooral gebaseerd op het moderne uiterlijk van het beeld. De kleding van het meisje schilderde Vermeer met bijna pure kleuren. Wat vooral opvalt is de parel aan het oor van het meisje, waarin de glans van de ogen terugkomt.

Zorgvuldige reproductie op kunstenaars canvas en traditioneel opgespannen op een houten spanraam

In handgemaakte echt houten museumlijst met goudlaag

Gelimiteerde oplage van 499 exemplaren, met genummerd certificaat op de achterzijde

Formaat: 57 x 48 cm

Prijs: 405 euro

Auguste Rodin: sculptuur 'De Kus'

Een van de mooiste en bekendste werken uit de moderne beeldhouwkunst. Met dit beeldhouwwerk geeft Auguste Rodin uiting aan het versmelten in een passionele omhelzing.

Ars Mundi-museumreplica

Materiaal: Polymeer, handgegoten, met gebronsd oppervlak

Hoogte: 19 cm

Prijs: 222 euro

Gustav Klimt: Schilderij 'De Kus'

Gustav Klimt (1862-1918) is wereldberoemd geworden door de decoratieve schilderijen uit zijn ‘gouden periode’. Het hoogtepunt uit deze periode is ‘De kus’, een meesterwerk dat het wonder van de liefde tot uitdrukking brengt.

Hoogwaardige reproductie volgens een gepatenteerde methode op echt schildersdoek van katoen en op een massief houten spieraam gespannen

Inclusief luxueuze inlijsting in zwart met een gouden rand, mat gepatineerd

Gelimiteerd tot 980 exemplaren, met certificaat

Formaat: circa 70 x 70 cm

Prijs: 405 euro

Vincent van Gogh: Schilderij 'Amandelbloesem'

Niet voor niets behoren de bloemvoorstellingen van Vincent van Gogh tot de belangrijkste werken van zijn tijd. Hij ziet af van elke abstractie, elk stereotype: de variëteit van de talloze bloemen op een bizar gevormde struik is precies vastgelegd en dat is wat ze zo levend doet lijken.

Hoogwaardige reproductie op kunstenaars canvas met linnenstructuur

Opgespannen op een spanraam en afgewerkt met kunstenaarsvernis

Hoogwaardige massief houten omlijsting in wit met gouden rand, grijs gepatineerd

Gelimiteerde oplage van 499 exemplaren met certificaat

Formaat: 68 x 88 cm

Prijs: 413 euro

Luise Kött-Gärtner: Sculptuur 'Wie niet waagt…'

Het werk van Luise Kött-Gärtner vertellen ons over succes, teamwork, saamhorigheid en motivatie. Dit werk komt uit de bekende, succesvolle serie 'Business and Motivation'.

Kleinplastiek

Materiaal: Donker gepatineerd brons op een lichte sokkel van gegoten steen

Hoogte inclusief sokkel: 35 cm.

Prijs: 190 euro

Wassily Kandinsky: Schilderij 'Farbstudie Quadrate'

Als leraar aan het Bauhaus in Weimar, Dessau en Berlijn, verdiepte Kandinsky zijn eigen abstracte taal van kleuren en vormen. Origineel: 1913, aquarel, gouache en zwart krijt op papier, Gemeentelijke galerie in Lenbachhaus, München.

Hoogwaardige reproductie volgens de Fine Art Giclée-methode

Ingelijst in matzwart massief houten frame

Gelimiteerd editie van 499 exemplaren, genummerd, met certificaat

Formaat: 50 x 65 cm

Prijs: 313 euro

Claude Monet: Schilderij 'Klaprozen bij Argenteuil'

Dit werk uit 1873 wordt beschouwd als het bekendste werk van Monet. Waarschijnlijk beeldde Monet zijn echtgenote en zoon af in een veld klaprozen.

Uitgave op katoenen kunstenaarscanvas en opgespannen op een spanraam

Het canvas is afgewerkt met kunstenaarsvernis

In massief houten lijst in wit met gouden rand

Gelimiteerde oplage van 980 exemplaren

Formaat: 60 x 75 cm

Prijs: 455 euro

Vincent van Gogh: Schilderij 'De oogst'

Hoogwaardige Fine Art Giclée-museumeditie in 7 kleuren op katoenen kunstenaarscanvas. Als een origineel schilderij opgespannen op een houten spanraam (verstelbaar). In fraaie, met de hand gemaakte goudkleurige museumlijst. Gelimiteerd tot 980 exemplaren, met certificaat.

Hoogwaardige Fine Art Giclée-museumeditie in 7 kleuren op katoenen kunstenaarscanvas

Opgespannen op een houten spanraam (verstelbaar)

Met de hand gemaakte goudkleurige museumlijst

Gelimiteerd tot 980 exemplaren, met certificaat

Formaat: circa 59 x 73 cm.

Prijs: 435 euro