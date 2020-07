Ben je liefhebber van het werk van onder andere de grootmeesters? Bekijk een brede selectie van handgemaakte replicaschilderijen, sculpturen en woondecoraties van de beste grootmeesters aller tijden. Bekijk hier de mooiste accessoires voor je interieur, al vanaf 91 euro.

Vincent van Gogh: Porseleinen vaas 'Amandelbloesem'

Deze vaas toont een van de werken van Van Gogh. Op de vaan is een van de lievelingsonderwerpen van de kunstenaar te zien: grote bloeiende takken tegen een blauwe lucht. Omdat de amandelboom al vroeg in het voorjaar bloeit, is het een symbool voor nieuw leven.

Vaas met Van Goghs meesterwerk 'Amandelbloesem'

Materiaal: Hoogwaardig porselein

Formaat: 24 x 16 x 16 cm

Prijs: 180 euro

Friedensreich Hundertwasser: Set van 3 wijnglazen

In samenwerking met de koninklijke porseleinfabrikant Tettau is deze editie van wijnglazen exclusief voor Ars Mundi gemaakt. De motieven van Friedensreich Hundertwasser worden in een complex, uniek proces op glas overgebracht.

Drie wijnglazen met gouden rand in een set

Tot 20 transparante kleuren met gouden elementen op fijn glas

Hoogte: 23,5 cm

Volume: 0,2 liter

Handwas aanbevolen

Prijs: 126 euro

Piet Mondriaan: Klok

Een compositie in rood, blauw, geel en zwart – een kunstwerk van Mondriaan omgevormd tot klok.

Klok met een kunstwerk van Mondriaan

Materiaal: Hardboard en quartzwerk

Formaat: 74 x 20 cm

Levering zonder batterij

Prijs: 150 euro

Michael Becker: Buste 'Het hoofd van Ammonite'

De sculptuur van Becker combineert de schoonheid van de oer-ammoniet met de gelijkmatige trekken van een vrouwengezicht.

Sculptuur in fijn brons (deels goud), met de hand gegoten volgens de verlorenwasmethode, deels gepatineerd en gepolijst

Formaat inclusief glijvoet: 27 x 8,5 x 13,5 cm

Gewicht: Ongeveer 2,7 kg

Prijs: 1995 euro

Claude Monet: Set van 3 theelichtglazen met motief

Impressionisme overspoeld met licht: drie met de hand geblazen theelichtjes met motieven van beroemde schilderijen van Claude Monet.

Drie met de hand geblazen theelichtjes met motieven van beroemde schilderijen van Claude Monet

Materiaal: Glas, met goud gedecoreerd

Formaat: 11 x 8 x 8 cm

Alleen verkrijgbaar in een set van 3

Prijs: 91 euro

Mozaïek figuur 'El Toro Mosaico'

Deze stier is onmiskenbaar geïnspireerd door Gaudi. Met zijn "Trencadis", mozaïek van keramische fragmenten, maakte hij zijn architectuur onsterfelijk.

Dierensculptuur in de typische "Trencadis" look

Materiaal: Polyresin

Formaat: 21 x 31 x 14 cm

Prijs: 113 euro