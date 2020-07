In samenwerking met Uitjeskrant biedt NUshop nu een brede selectie van replicaschilderijen, sculpturen, woondecoraties en unieke stukken van diverse kunstenaars. In dit artikel vind je de mooiste accessoires met hoogwaardige kwaliteit, al vanaf 96 euro.

Ginkgo collier in sterling zilver 925, verguld

Het blad van de Japanse notenboom (ginkgo) is al duizenden jaren het symbool voor harmonie en partnerschap. De oprijzende groeivorm van de ginkgo vertegenwoordigt volgens een Aziatische filosofie het yang en wordt vereenzelvigd met aantrekkelijkheid en levenskracht. De bladeren vormen op grond van hun waaierachtige vorm het yin en staan voor zachtheid en zachtmoedigheid.

Collier van sterling zilver 925, fijn verguld

Grootte van de hanger: 4 x 4,5 cm

Lengte van de ketting: 45 cm

Prijs: 161 euro

Kunstenaarshorloge 'Mondriaan - Tableau No. IV'

Deze tijdloze klassieker is het belangrijkste werk van Piet Mondriaan en wordt beschouwd als de grondlegger van het abstracte schilderen. Het iconische werk van Mondriaan in de roestvrijstalen kast geeft een harmonieus effect.

Japans kwarts-uurwerk van Miyota met mineraalglas en een zwart leren band

Grootte van de kast: diameter van 40 mm, hoogte van 7 mm

Waterdicht tot 3 ATM

Met gegraveerde handtekening van de kunstenaar op de achterzijde van het horloge en met certificaat

Prijs: 180 euro

Collier: 'Rainbow Cubes'

De hele spectrale kleurvariëteit. Ketting met kubussen lapis lazuli, turkoois, koraal, carneool, jade, amazoniet, maansteen, apatiet, granaat en elementen van fijn verguld zilver.

Ketting met kleurrijke kubussen

Materiaal: Verschillende materialen aan een ketting met elementen van fijn verguld 925 sterling zilver

Lengte: 45 cm

Prijs: 230 euro

Gustav Klimt: Sjaal 'Cottagetuin'

De beroemde 'Cottagetuin'-bloemenschilderijen van Gustav Klimt, gemaakt in 1905-06 in Litzlberg am Attersee, dienden als voorbeeld voor deze sjaal.

Sjaal geïnspireerd door 'Cottagetuin'-bloemenschilderijen

Materiaal: 100 procent zijde

Grootte: 180 x 45 cm

Prijs: 96 euro

Collier: 'Hemelschijf van Nebra'

De bronzen schijf die in juli 1999 in Nebra werd opgegraven is de oudste bekende weergave van de sterrenhemel. De Hemelschijf van Nebra wordt inmiddels beschouwd als een van de meest waardevolle schatten uit de culturele geschiedenis van Europa. Dit Hemelschijf-collier is een buitengewoon sieraad, en de hanger kan ook als broche worden gedragen.

Materiaal van de hanger: 925 sterling zilver, zwart, gepolijst en gedeeltelijk verguld

Grootte van de hanger: diameter van 4,1 cm

Materiaal van de ketting: 925 sterling zilver, verguld

Lengte van de ketting: 42 cm

Prijs: 302 euro