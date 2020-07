Geniet van de rustige omgeving, duik in de zwembaden, verzorg de boerderijdieren en dans mee met het animatieteam. Bovendien krijg je met je AttractiePas gratis toegang tot zes attractieparken gedurende je verblijf op Vakantiepark Dierenbos in Brabant.

Specificaties Wat: Verblijf 3 nachten in een restyled Bungalow: Fazant, Damhert, Kidsbungalow Damhert of Luxe Damhert Hottub

Waar: Vakantiepark Dierenbos te Vinkel

Wanneer: Beschikbaarheid ook in de zomer-, herfst- en kerstvakantie

Inclusief: De Attractiepas waarmee je toegang krijgt tot zes pretparken, inclusief Safaripark Beekse bergen en Dierenrijk

Prijs: Van 375 voor 225 euro

Gratis parkeren bij het vakantiepark en gratis gebruik van Wi-Fi

Boek hier je verblijf

Over Vakantiepark Dierenbos

Beleef met het hele gezin een leuke vakantie in Brabant. De bosrijke omgeving met vele boerderijdieren biedt zowel ontspanning als gezelligheid. In en om het park vind je diverse faciliteiten waarmee jouw vakantie nog leuker wordt. Wat dacht je van een dagje zwemmen in het binnenzwembad, een potje midgetgolfen, heerlijk uit eten in het restaurant of de dieren op het park verzorgen?

Bij elke geboekte accommodatie ontvang je de AttractiePas waarmee je tijdens je verblijf gratis onbeperkt toegang krijgt tot zes attractieparken waaronder Speelland en Safaripark Beekse Bergen.