Uniek gelegen aan de rand van Zoetermeer en het Groene Hart ligt Golden Tulip Zoetermeer – Den Haag. Met slechts 20 minuten rijden sta je op het strand van Scheveningen of in hartje Den Haag. Boek je verblijf nu tijdelijk met 50 procent korting van 178 voor 89 euro per persoon.

Specificaties 2 overnachtingen inclusief uitgebreid ontbijtbuffet

Een 3-gangendiner ter waarde van 29,50 euro per persoon

Hotel op Zoover beoordeeld met een 8,8

Gratis gebruik van Wi-Fi

Parkeergelegenheid bij het hotel

Bekijk meer informatie

Golden Tulip Zoetermeer - Den Haag

Verwen jezelf met een overnachting in één van de luxe hotelkamers van Golden Tulip Zoetermeer – Den Haag. De moderne kamers zijn standaard voorzien van een televisie, airconditioning en een luxe badkamer met inloopdouche, toilet en föhn.

In Bar Brasserie Bogatti’s kun je genieten van een uitgebreid internationaal ontbijt, een smakelijke lunch of een luxe diner. Ook kun je hier heerlijk wat drinken aan de bar.