Verblijf met het hele gezin op Vakantiepark Beekse Bergen inclusief AttractiePas met gratis onbeperkt toegang tot zes attractieparken waaronder het Safaripark. Boek een midweekverblijf in een 6-persoons jungalow met 20 procent korting, nu vanaf 230 euro per accommodatie.

Meer informatie een midweekverblijf in een zespersoons Jungalow op basis van 4 personen.

Inclusief: AttractiePas met gratis onbeperkt toegang tot 6 attractieparken waaronder het Safaripark en Speelland tijdens je verblijf

Het park beschikt over een binnenzwembad

Gratis Wi-Fi en parkeren

Prijs: vanaf 230 euro per accomodatie

Vakantiepark Beekse Bergen

Tot rust komen in een unieke omgeving? Ervaar de vrijheid van de natuur in Vakantiepark Beekse Bergen. Dit bosrijke gebied aan het water biedt voor ieder wat wils! Spot wilde zebra’s, giraffen en andere exotische dieren tijdens een safari, maak een fietstocht of ontspan in het overdekte Junglebad. Bij elke overnachting is de AttractiePas inbegrepen, waardoor je onbeperkt toegang krijgt tot zes attractieparken. Zo combineer je het Vakantiepark en Safaripark Beekse Bergen tot de perfecte vakantie.