Binnenkort een weekendje er tussenuit? Bezoek één van deze leuke steden in België en Nederland. Geniet van de stad, ga heerlijk uit eten of bezoek een bierbrouwerij. Bekijk hier 3 hotel deals voor minder van 30 euro per persoon.

Verblijf in hartje Brugge

Waar: Brugge, België

Inclusief: Verblijf in een Economy of een Superior kamer

Verblijf: 1 of 2 overnachtingen o.b.v. logies

Prijs: van 90 voor 24,50 euro per persoon

Korting: 73 procent

Op het moment dat je je in de binnenstad van Brugge begeeft, lijkt het net alsof je een openluchtmuseum binnenwandelt. De historische binnenstad is een grote verzameling van oude straten, sfeervolle pleinen en prachtige gevels die je terug lijken te voeren naar vroegere tijden.

Ontdek de verrassende stad Gent inclusief ontbijt

Waar: Gent, België

Inclusief: Uitgebreid ontbijtbuffet t.w.v. 17,50 euro p.p.p.d.

Prijs: Van 59 voor 29,50 euro per persoon

Korting: 50 procent

De stad Gent bruist en heeft een rijk verleden. Bezoek de historische bezienswaardigheden als Het Gravensteen en de Sint Baafskathedraal, ga lekker winkelen, ontdek de bourgondische keukens van de restaurants en vergeet uiteraard de Belgische bieren niet.

Hotelovernachting in 4-sterren hotel in hartje Eindhoven

Waar: Eindhoven

Inclusief: Gratis gebruik van het binnenzwembad en Wi-Fi

Prijs: Van 49,50 voor 29,50 euro per persoon

Korting: 40 procent

Verblijf in de gezellige Brabantse stad Eindhoven, de stad met een uniek karakter. In deze bruisende lichtstad vind je zowel eigenzinnige winkelgebieden als uiteenlopende musea, van hedendaagse kunst tot een kijkje bij een industrieel wereldconcern.