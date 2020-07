Binnenkort een weekendje er tussenuit? Bezoek één van de historische steden van België. Geniet van de stad, ga heerlijk uit eten of bezoek een bierbrouwerij. Bekijk hier 3 hotel deals voor minder van 30 euro per persoon.

Verblijf in hartje Brugge

Waar: Brugge, België

Inclusief: Verblijf in een Economy of een Superior kamer

Verblijf: 1 of 2 overnachtingen o.b.v. logies

Prijs: van 90 voor 24,50 euro per persoon

Korting: 73%

Op het moment dat je je in de binnenstad van Brugge begeeft, lijkt het net alsof je een openluchtmuseum binnenwandelt. De historische binnenstad is een grote verzameling van oude straten, sfeervolle pleinen en prachtige gevels die je terug lijken te voeren naar vroegere tijden.

Ontdek de verrassende stad Gent inclusief ontbijt

Waar: Gent, België

Inclusief: Uitgebreid ontbijtbuffet t.w.v. 17,50 euro p.p.p.d.

Prijs: Van 59 voor 29,50 euro per persoon

Korting: 50%

De stad Gent bruist en heeft een rijk verleden. Bezoek de historische bezienswaardigheden als Het Gravensteen en de Sint Baafskathedraal, ga lekker winkelen, ontdek de bourgondische keukens van de restaurants en vergeet uiteraard de Belgische bieren niet.

Hotelovernachting in Antwerpen inclusief ontbijt

Waar: Antwerpen, België

Inclusief: Dagelijks ontbijtbuffet

Prijs: van 55 voor 29,50 euro per persoon

Korting: 46%

Vanaf het Century Hotel vindt je alles op korte loopafstand. Bezoek de Antwerpse Zoo of ga lekker shoppen in de beroemde winkelstraat De Meir. Voor een avond ontspanning ga je naar megabioscoop Metropolis of je drink je een lekker Belgisch biertje in één van de vele cafés.