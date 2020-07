Het 4-sterren Van der Valk Hotel & Spa in Luik is een uniek hotel waar klassiek en modern samenkomt. Vanaf het hotel loop je zo het historische centrum van Luik in met prachtige musea en gezellige restaurants. Boek een overnachting inclusief ontbijt nu tijdelijk met 41% korting, van 75 voor 44,50 euro per persoon.

Specificaties 1 of 2 overnachtingen

1 of 2 x uitgebreid ontbijtbuffet t.w.v. 17 euro p.p.p.d.

Hotel gevestigd in een historisch gebouw

Vrij gebruik van de wellnessfaciliteiten bij zusterhotel Van der Valk Congrés Luik

Op loopafstand van het centrum van Luik

Van der Valk Selys Liege Hotel & Spa

Het 4*-Van der Valk Selys Liege Hotel & Spa is gelegen in de pittoreske stad Luik, direct aan de Maas. Alle kamers van het hotel zijn standaard voorzien van een televisie, telefoon, airconditioning, minibar en een eigen badkamer met bad en/of douche, toilet en föhn. In het gastronomische restaurant kun je genieten van een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet, lunch of diner.