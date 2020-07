Net over de grens bij Arnhem en Nijmegen vind je Wunderland Kalkar. Met comfortabele hotelkamers, sfeervolle restaurants, gezellige kroegjes en leuke events is er vertier voor iedereen. Overnachting, ontbijt, diner, koffie, thee, gebak, drankjes, sport- en spelactiviteiten, entertainment: alles is bij de prijs inbegrepen. Ontdek daarnaast meer dan 40 attracties in Kernie's Familiepark voor jong en oud. Boek je verblijf nu tijdelijk met 47% korting.

Specificaties 1 overnachting in Wunderland Kalkar

1 keer uitgebreid ontbijtbuffet

Onbeperkt koffie en thee met gebak

1 keer een koud en warm dinerbuffet

Onbeperkt snacks en lekkernijen (frietjes en softijs)

Onbeperkt drankjes zoals bier, wijn, frisdrank, port en sherry

Gratis gebruik van de kegel- en bowlingbaan

Entree tot Kernie’s Familiepark (incl. friet, ijs en frisdrank in het park) op de aankomstdag vanaf 15.00 uur en op de vertrekdag vanaf 10.00 uur

Gratis gebruik van verschillende sport- en spelactiviteiten zoals midgetgolf

Gratis gebruik van Wi-Fi en parkeren bij het hotel

Bekijk meer informatie

Wunderland Kalkar

Wunderland Kalkar ligt te midden van mooi aangelegde tuinen en vijverpartijen en er is voor jong en oud van alles te beleven. Zo kun je in Kernie’s Familiepark met het hele gezin genieten van meer dan 40 attracties, racen op de kartbaan en avonturen beleven in speelparadijs Jungle Town. Daarnaast kunnen ouders genieten van een drankje in een van de vele horecagelegenheden in het hotel. In het buffet-restaurant smul je van een uitgebreid warm en koud buffet, of laat je culinair verwennen in à la carte-restaurant het Steakhouse. Verder beschikt het hotel over een eigen gratis parkeerplaats, fietsverhuur, een overdekte en afgesloten fietsenstalling, rolstoelverhuur, midgetgolf en tennisbanen.