Ontdek de bruisende stad en de omgeving van Haarlem. Trek eropuit in de monumentale stad of het strand van Bloemendaal. Boek een verblijf van 2 dagen inclusief ontbijt met 43 procent korting, van 69 euro voor 39,50 euro per persoon.

Specificaties 1 of 2 overnachtingen

1 of 2 x uitgebreid ontbijt t.w.v. 13,75 euro p.p.p.d.

Hotel ligt dichtbij het centrum: Combineer stad, strand en natuur

Gratis gebruik van Wi-Fi in het hotel

Fietsenstalling aanwezig (o.b.v. beschikbaarheid)

Bekijk meer informatie

Ibis Styles Haarlem City

Ibis Styles Haarlem City ligt op 2,8 km van de Grote Markt in Haarlem en heeft een gezellige bar. Het hotel ligt vlakbij de N208 en het dichtstbijzijnde treinstation (Bloemendaal) is slechts één kilometer verwijderd. Het hotel verhuurt fietsen en bovendien is er een fietsenstalling aanwezig, je kunt dus ook je eigen fietsen meenemen. De kamers in het hotel zijn voorzien van gratis Wi-Fi, een bureau, tv en een kledingkast. De eigen badkamer is uitgerust met een douche en gratis toiletartikelen.