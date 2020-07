Verblijf nu 4 dagen in het luxe 4-sterren Van der Valk Hotel Breukelen en verken de prachtige Vechtstreek. In 10 minuten rijden sta je bij de Loosdrechtse Plassen. Boek een verblijf inclusief ontbijt. Normaal voor 198 euro, nu voor 99 euro per persoon.

Specificaties 3 overnachtingen in een Comfort kamer

3 x uitgebreid ontbijtbuffet t.w.v. 49,50 euro p.p.

Gratis gebruik van de wellnessfaciliteiten

Op ca. 30 minuten rijden van zowel Amsterdam als Utrecht

Fietsen zijn te huur bij het hotel (tegen een toeslag)

Gratis gebruik van Wi-Fi en parkeren bij het hotel

Tip: huur een boot en vaar over de Vecht!

Bekijk meer informatie

Van der Valk Hotel Breukelen

Wanneer je de hotelkamer van Van der Valk Hotel Breukelen binnenstapt heb je een luxe kamer met een moderne inrichting. Relax op het heerlijke bed terwijl je een filmpje kijkt op de flatscreen televisie en met de gratis Wi-Fi een berichtje naar huis stuurt. Fris jezelf op in de luxe badkamer met een ligbad of rainshower en verwen jezelf na een heerlijke nachtrust met het live-cooking ontbijt waar de chef-kok het ontbijtje terplekke voor je klaarmaakt. En heb je dan zin om hierna lekker in het hotel te blijven? Doe dan eerst een stevige work-out in de fitnessruimte waarna je een duik neemt in het zwembad en ontspant in de sauna’s. Alle gasten van Van der Valk Hotel Breukelen hebben gratis toegang tot het wellness center.