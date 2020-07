Arnhem biedt een perfecte combinatie van cultuur en natuur. Geniet 3 dagen bij Nationaal Park De Hoge Veluwe en de Veluwezoom. Boek een verblijf inclusief ontbijt en diner nu tijdelijk met 51% korting. Normaal voor 141 euro, nu voor 69 euro per persoon.

Specificaties 2 overnachtingen

2 x uitgebreid ontbijtbuffet t.w.v. 30 euro p.p.

1 x 2-gangendiner op dag van aankomst t.w.v. 21,50 euro p.p.

Gratis gebruik van Wi-Fi en parkeren bij het hotel

Fietsen te huur bij het hotel à 11 euro per dag en e-bikes à 24 euro per dag

Gratis verblijf voor één kind t/m 3 jaar, en 50% korting voor één kind van 4 t/m 11 jaar

Op korte afstand gelegen van Burgers' Zoo, het Openluchtmuseum, Nationaal Park De Hoge Veluwe en de Veluwezoom

Postillion Hotel Arnhem

Het Postillion Hotel Arnhem is gelegen aan de rand van Arnhem tussen de nationale parken De Hoge Veluwe en Veluwezoom in. Je verblijft op een prachtige locatie, van waaruit u de diverse natuurpareltjes in de omgeving makkelijk en snel bereikt. Daarbij is het hotel goed te bereiken vanaf de A12 en de A50. De hotelkamers zijn voorzien van alle nodige faciliteiten als een televisie, telefoon, radio, gratis Wi-Fi en een badkamer met een bad en/of douche en een toilet. Dagelijks wordt er een uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd. Het restaurant biedt in de middag en avond gerechten uit de internationale keuken en in de hotelbar kun je terecht voor een hapje en een drankje. Bij mooi weer kun je genieten van een drankje op het terras.