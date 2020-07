Compleet vernieuwd klimparcours is gelegen in de prachtige bossen van Veldhoven en bestaat uit vijf verschillende routes. Die hebben een verschillende moeilijkheidsgraad, dus er is voor iedere avonturier een eigen uitdaging. Durf jij het aan? Bestel tickets nu met 30% korting voor 15,05 euro, en voor kinderen voor 10,45 euro.

Specificaties Groot Parcours volwassenen (vanaf 1.30 m): Van 21,50 voor 15,05 euro

Groot Parcours kind( vanaf 1.30m): Van 18 voor 12,60 euro

Bezoek online reserveren

Alle gasten wordt gevraagd om vooraf online te reserveren, zodat iedereen gegarandeerd genoeg ruimte heeft en de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Hoe het werkt:

Bestel hier je vouchers met korting Reserveer je bezoek via de reserveringswebsite Kies de gewenste bezoekdatum en aantal personen Neem je reserveringsbevestiging mee bij je bezoek

Voorwaarden & bijzonderheden Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis toegang, maar ook voor hen is een reservering verplicht.

Kom je met de auto? Klimrijk Brabant heeft direct naast het park voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

Plaats je reservering snel na aanschaf van je voucher, de beschikbaarheid kan hard gaan

Gekochte vouchers zijn geldig van 15 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020.

Over Klimrijk Brabant

Door de uitdagende hindernissen ga je direct met een adrenalinekick van start. Je klimt via klimnetten, stapt op een vliegend skateboard, zweeft tussen platformen en ga zo maar door met verrassingen. Je verlegt met veel plezier je grenzen en daar gaat het om!

Het vernieuwde klimparcours is gebouwd zonder schade aan te brengen aan de bomen of de omgeving. En de platformen kunnen met de bomen meegroeien. Klimrijk draagt de titel ‘ecologisch klimbos’ dan ook met trots.

De vijf grote parcoursen zijn geschikt voor volwassenen en kinderen die langer zijn dan 1.30 meter. Maar ook kleintjes kunnen de boom in! Er zijn twee speciale parcoursen voor kinderen vanaf 4 jaar (en tot en met 1.30 meter).