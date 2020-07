Ontdek een wereld vol avontuurlijke vliegtuigactie voor jong en oud in Luchtvaartmuseum Aviodrome. Bewonder binnen én buiten meer dan 100 vliegtoestellen, en stap aan boord van een Boeing 747. Bestel tickets nu voor 12,95 euro, en voor kinderen t/m 11 jaar voor 10,45 euro.

Bezoek online reserveren

Alle gasten wordt gevraagd om vooraf online te reserveren, zodat iedereen gegarandeerd genoeg ruimte heeft en de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Hoe het werkt:

Bestel je tickets met korting Reserveer je bezoek via de reserveringswebsite Kies de gewenste bezoekdatum en aantal personen Neem je gekochte tickets én de reserveringsbevestiging mee bij je bezoek

Voorwaarden & bijzonderheden Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis toegang, maar ook voor hen is een reservering verplicht.

Plaats je reservering snel na aanschaf van je ticket, de beschikbaarheid kan hard gaan

Gekochte tickets zijn geldig van 15 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

Over Luchtvaartmuseum Aviodrome

Het museum staat volledig in het teken van 100 jaar burgerluchtvaart. Ken jij de Junkers 52, Uiver, Fokker Spin en Lockheed Constellation al? Deze staan opgesteld in het museum en de buitenexpositie. Een aantal vliegtuigen kun je ook van binnen bekijken. Vanuit de nostalgische verkeerstoren is het zicht op de start- en landingsbaan van Lelystad Airport fenomenaal. Meerdere malen per dag zijn er gratis rondleidingen. De vrijwilligers nemen je vol enthousiasme mee in de wereld van vliegtuigen en de luchtvaart van toen en nu.

Klaar om door de wolken te vliegen? In het 4D-filmtheater van Luchtvaartmuseum Aviodrome worden je zintuigen op scherp gezet. Beleef een spannende vlucht waarin je zelfs regen en koude golfstromen voelt. Voor wie de smaak te pakken heeft is er ook een piloten- en stewardessenopleiding. Voer alle opdrachten succesvol uit en ga naar huis met een vliegbrevet.