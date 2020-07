Ga samen op ontdekkingstocht en leer alles over de bijzondere dieren in AquaZoo. Ga bijvoorbeeld mee op zeehondensafari of neem de spannende avonturenroutes door het park. Geniet met het hele gezin van dit leuke dagje uit met 30% korting.

Alle gasten wordt gevraagd om vooraf online te reserveren, zodat iedereen gegarandeerd genoeg ruimte heeft en de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Hoe het werkt:

Bestel de tickets met korting Reserveer je bezoek via de reserveringswebsite Kies de gewenste bezoekdatum en aantal personen Neem je gekochte tickets en de reserveringsbevestiging mee bij je bezoek

Voorwaarden & bijzonderheden Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis toegang, maar ook voor hen is een reservering verplicht.

Kom je met de auto? Dan moet je vooraf een parkeermunt aanschaffen tijdens het plaatsen van je reservering op de reserveringswebsite

Plaats je reservering snel na aanschaf van je ticket, de beschikbaarheid kan hard gaan

Gekochte tickets zijn geldig van 15 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

Over AquaZoo Leeuwarden

In AquaZoo vind je allerlei soorten dieren. Van capibara's, flamingo's, piranha's en wallaby's tot aan ijsberen, nijlkrokodillen, rode panda's, schildpadden en nog veel meer. Ga samen op ontdekkingstocht en leer alles over de bijzondere dieren tijdens de dagelijkse presentaties. Ga bijvoorbeeld mee op zeehondensafari en bekijk de dieren vanaf heel dichtbij! Tijdens het Pinguïn Haringhapfestijn kan je meehelpen met het voeren van de pinguïns.

In de speeltuinen en met de spannende avonturenroutes door het park kun je je helemaal uitleven. Loop via boomstammen over de slootjes, steek het moeras bij de kangoeroes met een trekvlot over en spring van steen naar steen. Hou jij jouw voeten droog?