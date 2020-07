Binnenkort een leuk dagje uit? Nederland heeft veel te bieden op het gebied van actieve en avontuurlijke uitjes. Maak bijvoorbeeld een fietstocht op meer dan 35 meter onder de grond, leren driften met obstakels of neem een les kitesurfen. Welk avontuurlijke uitje kies jij?

Quad en Offroad rijden

Waar: Gouda of Eindhoven

Inclusief: uitleg door een professionele intructeur, quad rijden en offroad rijden

Prijs: van 193 voor 69 euro

Korting: 60%

Benodigdheden: Minimaal 18 jaar en in bezit van rijbewijs B

Bij The Eventsbakery kun je nu quad rijden én offroad rijden. Met een quad over het parcours vol met hobbels kuilen en obstakels en met een 4x4 door de modder heen crossen: het kan in Gouda of Eindhoven.

Cursus driften

Wat: Keuze uit 1, 2 of 3 uur driften

Waar: Gouda of Eindhoven

Inclusief: uitleg door een professionele instructeur en driften in de praktijk

Benodigdheden: Minimaal 18 jaar en in bezit van rijbewijs B

Prijs: van 149 voor 49 euro

Korting: 66%

Stap in één van de speciaal aangepaste BMW's en ga de uitdaging aan bij The Eventbakery. Leer de drifttechnieken van professionele instructeurs en drift zonder moeite door de bochten van een natte oefenbaan met obstakels.

Slipcursus

Wat: Keuze uit 1, 2 of 3 uur slipcursus

Waar: Gouda of Eindhoven

Inclusief: uitleg door een professionele instructeur en verschillende slip onderdelen in de praktijk

Benodigdheden: Minimaal 18 jaar en in bezit van rijbewijs B

Prijs: van 99 voor 39 euro

Korting: 68%

Met een slipcursus bij The Eventsbakery leer je op een leuke en veilige manier je auto onder controle te houden. Natuurlijk is het slippen niet alleen leerzaam, maar zorgt het ook voor de nodige spanning en adrenaline. Bij deelname aan deze slipcursus mag je gebruik maken van een Eventsbakery auto.

KiteXperience

Wat: 1-daagse of 3-daagse cursus

Waar: keuze uit verschillende locaties

Inclusief: gebruik van alle kitesurfgear

Prijs: van 130 voor 99 euro

Korting: 24%

KiteXperience biedt tijdelijk de unieke kans om een 1- of 3-daagse cursus te volgen. De gemotiveerde en gecertificeerde instructeurs geven op een relaxte manier kitesurfles voor maximaal plezier en optimaal resultaat.

Grotbiken door de Limburgse Mergelgrotten

Waar: Sibbegroeve bij Valkenburg

Inclusief: koffie en thee en gebruik van de cardanfietsen

Prijs: van 30 voor 25 euro

Voorwaarden: Deelnemer moet minimaal 1,40m zijn

Het grotbiken vindt plaats op meer dan 35 meter onder de grond. De constante temperatuur is 12 graden en vanuit het meldpunt moet u 163 treden naar beneden om bij uw startpunt te komen van uw activiteit. In het schijnsel van de fietslamp is er eigenlijk heel veel te zien, zoals historische wandtekeningen.