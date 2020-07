Ga met het hele gezin 2 dagen naar Movie Park Germany: het grootste film- en entertainmentpark van Europa. Je verblijft daarbij 1 of 2 nachten in een 4-sterren hotel bij Düsseldorf inclusief ontbijt. Boek deze deal tijdelijk met 61% korting: van 140 voor 55 euro per persoon.

Specificaties 1 of 2 overnachtingen incl. uitgebreid ontbijtbuffet

2 dagen entree voor Movie Park Germany t.w.v. € 100,00 p.p.

Hotel gelegen op 35 minuten rijden van Movie Park Germany

Gratis gebruik van Wi-Fi in het hotel

Kinderen t/m 3 jaar zijn gratis (slapen in het bed van de ouders)

Ideaal verblijf voor grote(re) groepen

Bekijk meer informatie

Movie Park Germany

Met meer dan 40 spectaculaire attracties en verschillende shows in maar liefst vijf themagebieden sta je garant voor twee dagen vol plezier met de hele familie. Je verblijft in het luxe 4-sterren Wyndham Garden Düsseldorf Mettmann vanwaar je in 35 minuten rijden in het park bent.

Wyndham Garden Düsseldorf Mettmann

Wyndham Garden Düsseldorf Mettmann is een luxe 4-sterren hotel op korte afstand van het vliegveld van Düsseldorf en het oude centrum van deze gezellige stad. Alle kamers van het hotel zijn standaard voorzien van een televisie, telefoon, radio, bureau, minibar en een badkamer met bad/douche, föhn en toilet. In het hele hotel kun je gratis gebruik maken van Wi-Fi en in het restaurant kun je plaatsnemen voor een heerlijk ontbijt of diner.