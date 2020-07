Ontdek de prachtige bossen van de Veluwe of bezoek een van de nabijgelegen steden zoals Apeldoorn. Geniet van een comfortabel en ontspannen verblijf in Hotel Mennorode. Boek een verblijf van 3 dagen inclusief ontbijt. Normaal voor 75 euro, nu tijdelijk voor 59 euro per persoon.

Specificaties 2 of 3 overnachtingen

2 of 3 keer een uitgebreid ontbijtbuffet

Schitterend gelegen op de Veluwe

Gratis gebruik van Wi-Fi en parkeren bij het hotel

Rituals verzorgingsproducten op de kamer

Mogelijkheid om fietsen te huren bij het hotel (tegen betaling)

Dichtbij Apeldoorn en Elburg

Bekijk meer informatie

Hotel Mennorode

Mennorode is een duurzaam 4-sterren hotel dat wordt omringd door de mooie bossen van de Veluwe. Een prachtige plek om te zijn. Het hotel staat voor gastvrijheid en persoonlijkheid en is een plek waar je helemaal tot rust komt. De comfortabele kamers zijn rustig gelegen, hebben uitzicht op de bosrijke omgeving en zijn allen voorzien van eigen douche en toilet, tv en gratis Wi-Fi.