Ga je deze zomer niet op vakantie? Geen zorgen, want met deze tips hoef je je geen moment te vervelen. Van toeren door het land in een uniek busje tot op een verrassende manier midgetgolfen: Vijf bijzondere uitjes.

Hieronder vind je de leukste activiteiten om samen met het gezin, vrienden of familie te doen.

Wandeling met alpaca's

Is er een dier leuker, grappiger en wolliger dan de alpaca? Wandel met een alpaca aan je zijde door de bossen van Brabant. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Geniet van de natuur, de frisse buitenlucht en natuurlijk je favoriete knuffeldier.

Duur: Wandeling van 1,5 uur

Prijs: 20 euro per persoon

Bekijk beschikbaarheid en boek

Toeren met een Volkswagenbusje

Rijd in het bekende en vrolijke Volkswagenbusje en voel je vrij. Je huurt het busje voor de hele dag, wat betekent dat je samen Nederland kunt verkennen. Onderweg stop je natuurlijk regelmatig om achterin de bus koffie te drinken en een spelletje te spelen. Wie zet bijpassende muziek uit de jaren 70 op?

Duur: Van 9 uur 's morgen tot 5 uur 's avonds

Prijs: Afhankelijk van datum

Bekijk beschikbaarheid en boek

Glow minigolf

Geen mineur stemming meer op regenachtige dagen, want van Glow Minigolf wordt iedereen vrolijk. Het bekende midgetgolf, maar dan net even anders. De baan licht namelijk op dankzij fluorescerende blacklights. Op deze locatie in Amsterdam ga je met een tijdmachine terug in de tijd. Ga je winnen?

Duur: Ongeveer 1 uur

Prijs: 10 euro voor volwassenen, 9 euro voor kinderen

Bekijk beschikbaarheid en boek

In de achtbaan in attractiepark Slagharen

In Slagharen rol je van het ene avontuur in het ander. Voor de waaghalsen is er de Free Fall, waarbij je van veertig meter hoogte naar beneden valt. Of vlieg door het Wilde Westen in de Gold Rush. Een dagje uit voor de hele familie.

Duur: Hele dag

Prijs: Van 29,90 euro voor 16,50 euro

Meer informatie en tickets

Digitale ontsnapping met Prison Escape Online

Lukt het jullie om in te breken bij de Koepelgevangenis van Breda en een onschuldige gevangene te bevrijden? Prison Escape Online speel je vanachter je scherm en is met echte acteurs. Het spel kan met maximaal zeven mensen worden gespeeld. Wie nodig jij uit?