Geniet 3 dagen van het mooie Maastricht en verblijf in het Deluxe Derlon hotel. Het hotel is gelegen aan het Onze Lieve Vrouwe Plein dat is omgeven door gezellige cafeetjes en leuke winkels waar je heerlijk kunt vertoeven. Boek nu je verblijf voor 145 euro en bespaar 55 euro.

Specificaties Verblijf voor één nacht voor 2 personen

Inclusief ontbijt

Inclusief een leuk boekje over Maastricht en een stadsplattegrond

Gratis gebruik van Wi-Fi in het hotel

Prijs: 145 euro voor 2 personen

Boek hier je verblijf

Over Deluxe Derlon Hotel Maastricht

De stijlvolle inrichting van het hotel wordt gecombineerd met gastvrijheid. Je kunt genieten van een overnachting in een van de Deluxe kamers, van een heerlijke lunch of diner in Restaurant Derlon, een drankje in de lounge of vergaderen in historische Romeinse sfeer in Piazza Romana Derlon.

De Deluxe hotelkamers van Derlon Hotel Maastricht stralen een oase van rust uit. Alle hotelkamers zijn van alle gemakken voorzien met onder andere airconditioning, een minibar, een kluis en gratis Wi-Fi.

Omgeving

Op loopafstand van het hotel vind je onder andere het historische stadsdeel Wyck, het nieuwbouwgedeelte Céramique, het Vrijthof en het Bonnefantenmuseum. Pak lekker de auto of trein en ga een dagje genieten van het Limburgse heuvellandschap. Ook kun je de plaatsen Valkenburg en Vaals aandoen. De omgeving biedt volop wandel- en fietsmogelijkheden.

Extra bij te boeken: 3-Gangen Diner: € 35,00

Late checkout: € 55,00

Turn up the romance: € 15,00. De kamer wordt op elk gewenst tijdstip romantisch opgemaakt met verse rozenblaadjes