Geniet van een unieke, intieme avond met jouw favoriete artiest bij Club Hart. Inclusief luxe shared dining of een hapje van de kaart, een fles water, gratis parkeren en garderobe. Tijdelijk via NU.nl van 110 voor 90 euro per persoon.

Meer informatie VIP-tickets voor een muzikale avond met eigen tafel

Inclusief eten, fles water, garderobe en parkeren

Ontvangst: 19.30 uur. Vanaf 20.00 uur worden de deuren van de studio geopend

Prijs: van 110 voor 90 euro

De shows Vrijdag 11 september: New Cool Collective

Vrijdag 18 september: The Bluebirds

Zondag 20 september: Glennis Grace

Vrijdag 25 september: Leona Philippo & Dwight Dissels

Zaterdag 26 september: Sjors van der Panne

Zaterdag 24 oktober: Stef Bos

Bekijk meer informatie

Over Club Hart

In de sfeervolle Club Hart TV-studio is een ruim podium over de gehele breedte van de zaal zodat iedereen vanaf zijn eigen tafel volop kan genieten van de artiest en de live muziek.

In de Club Hart TV studio zijn 100 VIP-plekken per avond beschikbaar, waarbij de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. De tafels, zitplekken en catering in de studio zijn volledig afgestemd op de anderhalve meter regelgeving. Na ontvangst op de rode loper met een heerlijk glas bubbels zal de gastvrouw u uw tafel wijzen. Voorafgaand aan de live recordings verzorgt onze huis-DJ de muziek terwijl de eerste gerechtjes aan tafel worden geserveerd.