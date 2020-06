De Club Hart TV studio in Amsterdam opent vanaf 1 juli haar deuren voor iedereen met een hart voor muziek en comedy. Artiesten als VanVelzen, Najib Amhali, 3JS, Edsilia Rombley en vele anderen staan na maanden thuiszitten weer op het podium. Beleef een unieke intieme avond met jouw favoriete artiest inclusief luxe shared dining, inspired by Julius Jaspers, de heerlijkste wijnen en drankjes, gratis parkeren en garderobe voor 110 euro per persoon.

Bestel hier een entreeticket voor de show naar keuze.

Beleef samen een muzikale avond met je geliefde, vrienden of familie bij de live recordings in Club Hart.

VIP-tickets voor een muzikale avond.

Inclusief eten, drinken, garderobe en parkeren.

Ontvangst: 19.30 uur. Vanaf 20.00 uur worden de deuren van de studio geopend.

Prijs: 110 euro.

De shows Woensdag 1 juli: Van Velzen (19.30 uur)

Donderdag 2 juli: Ruben Hein (19.30 uur)

Vrijdag 3 juli: Dominic Seldis (19.30 uur)

Zaterdag 4 juli: Van Velzen (19.30 uur)

Zondag 5 juli: Najib Amhali (13.30 uur)

Zondag 5 juli: Najib Amhali (19.30 uur)

Woensdag 8 juli: Dominic Seldis (19.30 uur)

Donderdag 9 juli: Ruben Hein (19.30 uur)

Vrijdag 10 juli: Edsilia Rombley (19.30 uur)

Zondag 12 juli: 3JS (13.30 uur)

Zondag 12 juli: 3JS (19.30 uur)

Club Hart

In de sfeervolle Club Hart TV-studio is een ruim podium over de gehele breedte van de zaal zodat iedereen vanaf zijn eigen tafel volop kan genieten van de artiest en de live muziek. Ook zijn er TV-camera’s en crew aanwezig die de show registreren zodat Nederland ook thuis kan meegenieten.

In de Club Hart TV studio zijn 100 VIP-plekken per avond beschikbaar. De tafels, zitplekken en catering in de studio zijn volledig afgestemd op de anderhalve meter regelgeving. Na ontvangst op de rode loper met een heerlijk glas bubbels zal de gastvrouw u uw tafel wijzen. Voorafgaand aan de live recordings verzorgt onze huis-DJ de muziek terwijl de eerste gerechtjes aan tafel worden geserveerd.

