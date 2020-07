Deze zomer nog een weekje er tussenuit? Pop-up camping Natuurlijk Glamping in Zeewolde is de perfecte locatie om samen, of met het hele gezin, te kamperen in luxe. Via NU.nl ontvangt u exclusieve korting van 150 euro. Gebruik de kortingscode NUGLAMPING bij het afrekenen en boek al een verblijf vanaf 380 euro per week.

Specificaties Locatie: Het Horsterwold, Zeewolde

Aantal: Keuze uit 5 verschillende accommodaties

Inclusief: stroompunt, Wi-Fi, vlondervloer, verlichting, bedden, stoelen, activiteiten en meer

Op een heerlijk bed slapen, met je gezin genieten van een kampvuur of van heerlijke maaltijden bij het Pop-up restaurant. Bij Natuurlijk Glamping kun je kamperen in luxe en ben je van alle gemakken voorzien. Jij bepaalt van welk gemak je gebruik wilt maken. Er zijn verschillende accommodaties beschikbaar voor 2 tot 6 personen.

Natuurlijk Glamping is ruim opgezet, heeft een eigen centraal badhuis en is helemaal conform de meest recente RIVM-voorschriften. Bij Natuurlijk Glamping kom je voor een veilig en zorgeloos verblijf.

Activiteiten

Natuurlijk Glamping ligt in het Horsterwold. Dit is het grootste loofbomenbos van Europa en is een prachtig natuurgebied waar je je uren kunt vermaken. Zeewolde, gelegen aan het Wolderwijd, ligt op 2 kilometer van de camping. Het dorp met jachthaven en stranden, is te voet, met de fiets en zelfs met de boot goed te bereiken. Er is een boothelling vlakbij. Rondom Zeewolde bevinden zich tal van leuke dorpen en steden zoals Harderwijk waar je in de historische binnenstad heerlijk een terrasje kan pakken.

Bij het pop-up restaurant geniet je elke dag van ontbijt en diner. Restaurant Natuurlijk is er iedere avond een ander thema. Schuif aan in Italië voor de lekkerste pizza’s of pasta’s. Of kom een avond genieten van Spaanse tapas of een Mexicaans buffet: er is altijd ruime keus. Boek vooraf een week lang lekker eten of reserveer ter plaatse.

Het entertainment team organiseert daarnaast dagelijks diverse leuke kinder-activiteiten zoals een kano-expeditie, een survival-tocht, vlotten bouwen, sport-toernooien en filmavonden.

