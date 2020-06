Ga er deze zomer samen tussenuit en boek een overnachting in eigen land. Of je nou iets zoekt in de natuur of liever in een van de steden die Nederland rijk is, er is volop keuze. Unieke hotelovernachtingen met flinke korting.

Hieronder vijf unieke hotelovernachtingen in eigen land. Welk hotel kies jij?

Black Label Hotel Valkenburg

Duur verblijf: Twee overnachtingen

Inclusief: Uitgebreid ontbijtbuffet

Prijs: Vanaf 79 euro per persoon

Het hotel is gelegen in het centrum van Valkenburg, op loopafstand van de grotten en kasteelruïne. Heb je zin in een actieve dag? Maak dan een ritje in de kabelbaan of bezoek de ondergrondse Fluwelengrot. Toe aan ontspanning? Ga naar de spa Thermae 2000.

The Fallon Hotel Alkmaar

Duur verblijf: Twee overnachtingen

Inclusief: Diner en uitgebreid ontbijt

Prijs: Vanaf 99,50 per persoon (44% korting)

The Fallon Hotel ligt in het sfeervolle Alkmaar nabij het strand van Bergen en Egmond aan Zee. The Fallon Hotel Alkmaar is gevestigd op een unieke locatie, namelijk in een voormalige gevangenis. Bezoek het gezellige centrum van de kaasstad of geniet van de natuur: de duinen, het strand en de polder zijn op fiets afstand.

4-sterren landhuishotel de Herikerberg in Twente

Duur verblijf: Twee of drie overnachtingen (halfpension)

Inclusief: Dagelijks 3-gangendiner en ontbijtbuffet

Prijs: Vanaf 99 euro per persoon

Het landhuishotel ligt op de top van de Herikerberg net buiten het pittoreske dorpje Markelo, één van de oudste dorpjes van Twente. In de omgeving vind je vele kastelen, zo ligt het hotel aan de populaire kastelenroute 'rondom Diepenheim' fietsroute.

4-sterren Mabi City Centre Hotel in Maastricht

Duur verblijf: Een of twee overnachtingen

Inclusief: Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet

Prijs: Vanaf 39 euro per persoon

Het hotel ligt in het historische centrum van de gezellige stad Maastricht en is gevestigd in een voormalige bioscoop. De Zuid-Limburgse stad Maastricht staat garant voor een weekendje weg vol Limburgse gastvrijheid. Bezoek het Vrijthof en de Markt of ga voor een boottocht.

Hotel ’t Holt in het Hof van Twente

Duur verblijf: Twee of drie overnachtingen

Inclusief: 3-gangen diner en uitgebreid ontbijt

Prijs: Vanaf 69 euro per persoon

Met bossen en weilanden in overvloed leent het gebied rondom Hotel-Restaurant ‘t Holt zich ideaal voor lange fiets- en wandeltochten. Het hotel ligt zelfs direct aan een aantal fietsroutes, zoals de Zes Kastelen Route. Voor een frisse duik ga je naar subtropisch zwemparadijs de Wilder in Haaksbergen.